Маникюр 2019: практичная идея прозрачного маникюра (Фото)

Достаточно выбрать стильный наряд, соответствующий настроению, выполнить естественный макияж и конечно же не забывать о ногтях. Именно маникюр является финишным этапом, который сделает выбранный образ полноценным. Сейчас невероятно выгодно на ногтях смотрится прозрачный маникюр, который бьет все рекорды по популярности.