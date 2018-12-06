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Маникюр 2019: практичная идея прозрачного маникюра (Фото)
Достаточно выбрать стильный наряд, соответствующий настроению, выполнить естественный макияж и конечно же не забывать о ногтях. Именно маникюр является финишным этапом, который сделает выбранный образ полноценным. Сейчас невероятно выгодно на ногтях смотрится прозрачный маникюр, который бьет все рекорды по популярности.
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