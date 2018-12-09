"Мисс Вселенная 2018": участница конкурса красоты пропала без вести

Новости шоу бизнеса: Представительница Сьерра-Леоне Эстер Бангура бесследно исчезла по дороге на конкурс.

Участница от Сьерра-Леоне на международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная 2018" Эстер Бангура бесследно исчезла. Девушка отправилась на конкурс в Таиланд на корабле, но так и не добралась. Другие же участницы предпочли лететь на самолете.

По сообщениям издания, остальные конкурсантки уже готовятся к мероприятию В Бангкоке. Эстер должна была прибыть в Таиланд 5 декабря, но до сих пор от нее ничего не известно.

Последняя публикация Бангуры в Instagram датируется 29 ноября. Это ее снимок-открытка для конкурса. На фото она позирует на лежаке возле бассейна в купальнике.

Переглянути цей допис в Instagram #missuniverseSL2018 #sirrraleonebeauty #roadtomissuniverse2018 Допис, поширений Esther Bangura (@bangura_esther) 29 Лис 2018 р. о 1:53 PST

На официальной странице "Мисс Вселенная 2018" Эстер Бангура пока не появилась в разделе участниц.

Напомним, финал "Мисс Вселенная 2018" состоится 16 декабря в Бангкоке. Украину на конкурсе будет представлять 23-летняя одесситка Карина Жосан.