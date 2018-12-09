Маникюр 2019: идеи черно-красного маникюра на ногти любой длинны

Новости шоу бизнеса: Стильный маникюр в самых популярных цветах - черном и красном.

Красный и черный цвета всегда были и будут популярными. Поэтому не удивительно, что у черно-красного маникюра так много поклонниц. Подходит он всем женщинам, независимо от возраста и рода деятельности. В зависимости от узора, использования дополнительных тонов и обилия декора, такой маникюр может выглядеть как смело и вызывающе, так и утонченно и изысканно.

Так как оба эти цвета яркие и броские, при выборе повседневного маникюра с их использованием нужно быть аккуратным. А вот в праздничный и вечерний стиль он впишется очень удачно. Такая расцветка удивляет и завораживает одновременно.

В 2019 году сочетание красного и черного подходит практически для всех вариантов дизайна ногтей. При этом красный стал менее агрессивным, трансформировавшись в алый, бордовый, малиновый, коралловый и другие оттенки.

Черно-красный французский и лунный маникюр

Классический френч предполагает закрашивание контрастным лаком только отросших кончиков ногтевой пластины. В 2019 он несколько изменился. Сегодня привычный дизайн может быть дополнен различным декором и рисунками.

Кроме того, френч можно комбинировать с другими вариантами дизайна:

градиентным маникюром, где между контрастными цветами делается мягкий переход;

отросшие кончики ногтя могут по минимуму украшаться стразами, камифубуки, блестками;

1-2 акцентных ноготка выполняются в любой другой технике.

Эффектно смотрится френч в сочетании с лунным маникюром. При этом основа может быть, как красной, таки и черной, а лунка или улыбка соответственно противоположного цвета. Еще один вариант – 1-2 ноготка могут покрываться черным лаком, а улыбка при этом остается не закрашенной. Все остальные ноготки выкрашиваются в красный. И таких вариаций множество.

Благодаря своей многогранности, французский и лунный черно-красный маникюр можно наносить на ногти любой длины. Придать оригинальности помогут рисунки.

Черно-красный омбре

Плавный переход от насыщенного черного к алому выглядит потрясающе. При этом совершенно не важно, какая у вас длина ногтей. Дополнительно его можно украсить блестками, песком или мелкими камушками.

Графический маникюр

Для создания оригинального графического дизайна совсем не обязательно быть художником. Нанесенные геометрические фигуры могут иметь, как четкие очертания, так и быть размытыми. При этом важно помнить, что обладательницы коротких ноготков должны избегать нанесения крупных рисунков и большого количества мелких деталей. Благодаря своей универсальности, такой дизайн выбирают, как юные студентки, так и состоявшиеся бизнес-леди.

Художественная роспись

Для выполнения такого маникюра потребуется не только много времени, но и определенные навыки. Зато результат порадует своей изысканностью и уникальностью. Тематика может быть разнообразной и зависит исключительно от личных предпочтений и конкретной ситуации.

Тем, кто не обладает талантом художника, предлагают воспользоваться трафаретами, позволяющими нанести на ногти оригинальные изображения. Особенно востребованной художественная роспись становится в преддверье праздников, когда девушка хочет обратить на себя внимание весенними, новогодними или другими тематическими рисунками.

Цветочный маникюр

Для повседневного маникюра отлично подходят цветочные мотивы. Чтобы создать красивый цветочный дизайн на черно-красном фоне, стилисты рекомендуют использовать белый лак. Такой вариант часто выбирают молодые жизнерадостные девушки и веселые женщины.

Черно-красное кружево

Утонченно и элегантно на черно-красных ноготках будет смотреться кружево. Выбрать такой дизайн могут, как домохозяйки, так и деловые женщины. Кружевной маникюр подходит к любому наряду. А если он еще и выполнен в красно-черных тонах, то образ получается невероятно роскошным и изящным.

Кружево на ноготках может быть нескольких видов. В одном случае, к ноготкам крепится настоящая кружевная сеточка, в другом – маникюр выполняется при помощи специального набора, создающего кружевной эффект на ногтевой пластине.

Вкрапления золота

Чтобы разнообразить черно-красный дизайн, нередко используют золотые элементы. Это даст возможность усилить эффект и без того оригинального маникюра. Что использовать: золотой лак, стразы или блестки, зависит только от вашей фантазии. Для каждого случая можно подобрать свой черно-красный маникюр с вкраплениями золота.

Черно-красный маникюр на короткие ногти

Короткие ноготки сегодня на пике популярности, поэтому для их украшения стилисты предлагают самые разные варианты. Идеально для этого подходит черно-красная гамма. С их помощью получится создать контрастный геометрический маникюр или эффектный цветочный. Эти два броских цвета прекрасно сочетаются с белым, бежевым и серым.

Если планируется посещение торжественного мероприятия, то маникюр можно украсить не крупными декоративными элементами: наклейками, стразами, камешками и т. д.

Идеи для длинных ногтей

Несмотря на возросшую популярность коротких ногтей, многие девушки не спешат отказываться от удлиненного маникюра, который делает ручки очень женственными. Единственное, что окажется неуместным – слишком длинные, квадратные или чрезмерно заостренные ногтевые пластины.

С чем сочетать черно-красный маникюр

Дизайн в черно-красных тонах подходит для всех женщин. Маникюр без яркого декора можно сделать офисным работницам. При этом наряд должен быть подобран в нейтральном тоне. Классическая деловая одежда серого, черного или синего цветов будут гармонировать с черно-алым маникюром и нейтральным макияжем.

Со светлыми костюмами эффектно будут смотреться яркие красные туфли или ремень. Глянцевые контрастные отливы, дополненные стразами и золотом, эффектно смотрятся на вечеринке. Повседневный комплект из джинсового низа и однотонного верха также сочетается с алло-черным маникюром. Дополнят образ красный браслет или шарф.