Маникюр 2019: модные идеи оранжевого маникюра (Фото)

Оранжевый маникюр — это красочное дополнение к вашим летним, осенним и весенним образам. Этот цвет специально предназначен для ярких и модных девушек, которые не боятся экспериментировать. Оранжевый маникюр многогранен и вы сможете подобрать дизайн на свой вкус. Но для начала давайте определимся, какой дизайн в смелом цвете является модным в 2019 году.