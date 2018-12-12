Маникюр 2019: изысканный бирюзовый цвет не оставит вас равнодушными

Новости шоу бизнеса: Нежные, изысканные, близкие к природным цвета признаны фаворитами этого сезона в нейл-арте.

Они позволяют создавать привлекательный и женственный образ, используя минимум выразительных средств. Среди ведущих трендов назван и бирюзовый маникюр, который выглядит свежо и неординарно на ногтях любой длины или формы.

Использование втирок для дизайна ногтей

Акварельная роспись

Оригинальные рисунки

Тренд на прозрачность

Геометрия

Маникюр со стразами

С рисунком

Французский бирюзовый маникюр

Нейл-арт с дизайном бархатным песком

Зеркальные покрытия невероятно хороши на бирюзовом гель-лаке. Не менее эффектно смотрится сочетание морских оттенков и традиционного хрома

Свадебный маникюр

Бирюзовый маникюр на коротких ногтях

Время подвести итоги. Мы уже поняли, что если выбрать как основный цвет для нейл-арта бирюзовый, ногти будут выглядеть стильно и привлекательно даже без дополнительного декора.