Маникюр 2019: изысканный бирюзовый цвет не оставит вас равнодушными

Они позволяют создавать привлекательный и женственный образ, используя минимум выразительных средств. Среди ведущих трендов назван и бирюзовый маникюр, который выглядит свежо и неординарно на ногтях любой длины или формы.
Использование втирок для дизайна ногтей
Акварельная роспись
Оригинальные рисунки
Тренд на прозрачность
Геометрия
Маникюр со стразами
С рисунком
Французский бирюзовый маникюр
Нейл-арт с дизайном бархатным песком
Зеркальные покрытия невероятно хороши на бирюзовом гель-лаке. Не менее эффектно смотрится сочетание морских оттенков и традиционного хрома
Свадебный маникюр
Бирюзовый маникюр на коротких ногтях
Время подвести итоги. Мы уже поняли, что если выбрать как основный цвет для нейл-арта бирюзовый, ногти будут выглядеть стильно и привлекательно даже без дополнительного декора.