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Маникюр 2019: изысканный бирюзовый цвет не оставит вас равнодушными

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Маникюр 2019: изысканный бирюзовый цвет не оставит вас равнодушными
12:42 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса: Нежные, изысканные, близкие к природным цвета признаны фаворитами этого сезона в нейл-арте.

Они позволяют создавать привлекательный и женственный образ, используя минимум выразительных средств. Среди ведущих трендов назван и бирюзовый маникюр, который выглядит свежо и неординарно на ногтях любой длины или формы.

Использование втирок для дизайна ногтей

Акварельная роспись

Оригинальные рисунки

Тренд на прозрачность

Геометрия

Маникюр со стразами

С рисунком

Французский бирюзовый маникюр

Нейл-арт с дизайном бархатным песком

Зеркальные покрытия невероятно хороши на бирюзовом гель-лаке. Не менее эффектно смотрится сочетание морских оттенков и традиционного хрома

Свадебный маникюр

Бирюзовый маникюр на коротких ногтях

Время подвести итоги. Мы уже поняли, что если выбрать как основный цвет для нейл-арта бирюзовый, ногти будут выглядеть стильно и привлекательно даже без дополнительного декора.

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Все по теме:

Маникюр, Стиль, Дизайн, Декор, Бирюза, Модный маникюр, Бирюзовый маникюр, маникюр 2019.
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