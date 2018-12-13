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Маникюр на Новый год 2019: зимние идеи маникюра для праздника 31 декабря (Фото)

Смотрите фото (30)
Маникюр на Новый год 2019: зимние идеи маникюра для праздника 31 декабря (Фото)
20:07 Сегодня Телеграф Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Новый год – удивительный праздник, который любят и дети, и взрослые.

Предновогодний период всегда наполнен ожиданиями чего-то доброго и светлого, новыми надеждами, предвкушением грандиозного праздника. Однако для многих из нас это еще и время хлопот, ведь нужно успеть купить подарки, сделать генеральную уборку, позаботиться о праздничном ужине и украшении елки, а ведь нужно еще не забыть и о себе, чтобы предстать на главной вечеринке года во всей красе!

Маникюр 2019: идеи дизайна ногтей с главным символом Нового года 2019 - милыми свиньями
Маникюр 2019: идеи дизайна ногтей с главным символом Нового года 2019 - милыми свиньямиЧитать полностью

Каждая женщина знает, что создание идеального образа – дело непростое. Здесь нет, и не может быть второстепенных моментов, и маникюр, как впрочем, и все остальное, играет важную роль. К счастью, современным женщинам нет необходимости оставлять заботу о своих ручках на последний момент, ведь в их распоряжении имеется гель-лак. Благодаря его удивительной прочности маникюр можно сделать заранее и быть уверенной, что он не подведет не только в новогоднюю ночь, но и продержится все праздники, до середины января, а то и дольше, сохраняя при этом идеальный вид.

Каким же должен быть маникюр гель-лаком на Новый год 2019, чтобы соответствовать веяниям моды? Сразу оговоримся, что новогодний маникюр 2019 может немного отходить от тех правил, которые будут действовать на протяжении года. Все мы хорошо знаем, что модным трендом будет натуральность, но в Новый год можно позволить себе и некоторые вольности.

Маникюр по знаку Зодиака: модные идеи дизайна ногтей (Фото)

Маникюр на Новый год 2019: идеи дизайна ногтей с атрибутами праздника 31 декабря (Фото)
Маникюр на Новый год 2019: идеи дизайна ногтей с атрибутами праздника 31 декабря (Фото)Читать полностью

2019 год будет просто раем для любительниц природных пастельных оттенков, поэтому нежный розовый, молочный, ванильный, бежевый, песочный, мятный, лавандовый и прочие естественные оттенки будут уместны не только в праздник, но и в течение целого года.

Для тех, кто любит цвета поярче, например, оттенки близкие к винным или ягодным, тоже найдется, из чего выбирать: королевский фиолетовый, роскошный вишневый, марсала, слива и прочие благородные оттенки не подведут.

Маникюр 2019: лучшие идеи для маникюра на новогодний корпоратив
Маникюр 2019: лучшие идеи для маникюра на новогодний корпоратив Читать полностью

Для Новогодней ночи подойдут и другие краски – хозяйка года Желтая Земляная Свинья благосклонно отнесется к оранжевому, терракотовому, желтому.

Для вечернего маникюра всегда хороши черный, ярко-алый, глубокий синий, золотой и серебристый, особенно если в них имеются мерцающие частицы.

Белый цвет – любимец новогодних праздников. Он хорош и в качестве основного цвета, и как декоративный элемент.

Выбираем форму и длину ногтевой пластины

Зимний маникюр 2018: красивые идеи маникюра с праздничным дизайном (Фото)
Зимний маникюр 2018: красивые идеи маникюра с праздничным дизайном (Фото)Читать полностью

Что касается формы ногтевой пластины, то тут дизайнеры неумолимы: в тренде плавные линии, поэтому ногти должны быть либо овальными, либо миндалевидными. Даже если природа наделила вас квадратными ноготками, откажитесь от острых углов, обработав их пилочкой.

С длиной тоже все более или менее ясно – в моде короткие ногти. Это вполне объяснимо, ведь небольшая длина невероятно удобна, а это высоко ценится современными модницами.

В целом, существует правило, что наиболее оптимальной длиной ноготков в 2018 году считается такая, когда свободный край выступает на 1-2 мм, но для праздника можно пожертвовать принципами, чтобы была возможность воплотить оригинальные идеи дизайна, поэтому ноток может выступать на 5-7 мм, но не больше.

Французский маникюр гель-лаком

Особенность маникюра гель-лаком, как мы уже говорили, состоит в том, что он служит нам достаточно долго, поэтому даже для Нового года стоит выбирать такой дизайн, который будет гармонично смотреться не только на торжественной вечеринке, но и в последующие дни, и лучшего варианта, чем френч, вам вряд ли удастся найти.

Маникюр на длинные ногти 2018-2019: модные идеи дизайна острых ногтей (Фото)

Маникюр 2019: модные идеи дизайна ногтей на любой вкус (Фото)
Маникюр 2019: модные идеи дизайна ногтей на любой вкус (Фото) Читать полностью

Конечно, французский маникюр для встречи Нового года не обязательно должен соответствовать всем канонам классики. Во-первых, вы можете отойти от традиционной белой улыбки в паре с бежевой или нежно-розовой пластиной.

Попробуйте выполнить цветной френч. Кстати, цветной может быть как улыбка, так и сам ноготок, комбинация цвета может быть единой, а может и варьироваться на каждом пальчике.

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