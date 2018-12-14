Маникюр на Новый Год 2019: холодные оттенки для зимних праздников (Фото)

Новости шоу бизнеса: Этой зимой серебристые блестки и жемчужные втирки — это то без чего не обходится каждый второй модный маникюр.

Их бешеная популярность объясняется тем, что любой дизайн смотрится более «дорого» и выигрышно, когда ему придается сияние и блеск. Сейчас в продаже появилось многообразие пигментов на любой цвет и вкус. Для светлых оттенков больше подойдут легкие жемчужные втирки, а для темных зеркальные либо с эффектом северное сияние. С блестками все еще проще. Чтобы сэкономить время, в работе лучше использовать готовые гель-лаки, наполненные металлическими чешуйками разной формы и размера. Главным же достоинством маникюра с втиркой или блестками является то, что он выполняется очень быстро и легко даже в домашних условиях, при этом экономится время клиента и ваше, а результат получается очень достойным.

Снежинки со стразами

Обычные снежинки уже почти никого не вдохновляют, поэтому nail-мастера придают им блеск с помощью мерцающей пудры, блесток, фольги и втирок. Дополнительно можно использовать красивые стразы и кристаллы пикси. Один из самых востребованных зимних дизайнов – покрытие одного пальчика блестками и декор второго снежинками, сформированными из страз и микробисера. Кстати, чтобы бульонки и стразы не «уползали» во время выполнения маникюра, их лучше крепить на прозрачную гель-пасту густой консистенции.

Белый маникюр

Классические оттенки никогда не выходят из моды. Для зимы актуальны голубые, синие, серые цвета и, конечно же, белый. Белый зимний маникюр декорируют стразами, синими рисунками с отпечатанной фольгой, разноцветным песком и блестками. Но у этого маникюра, есть один минус. Белый гель-лак самый капризный материал для nail-дизайна, он часто полосит, пузыриться и никак не ложиться ровно. Поэтому прежде чем купить гель-лак белого цвета, почитайте отзывы. А если все же белый гель-лак лег неровно, просто снимите липкость и натрите пальчики жемчужной втиркой.

Серый зимний дизайн Серые оттенки гель-лаков стали популярными в этом году и, похоже, не собираются выходить из моды. Они, как замечательная, альтернатива черному, очень универсальны. Серый цвет сочетается практический с любым оттенком. На базе серого лака можно создать самые разные зимние дизайны: со снежинками, вензелями, рисунками в стиле минимализм, фольгой, битым стеклом и другими аксессуарами.

Маникюр с хлопком

Многие девушки любят маникюр с цветами, но часто яркие цветочные принты смотрятся зимой не уместно. В этом случае лучше выполнить рисунок с растением более подходящим к зимнему сезону, к примеру, изобразить на ногтях хлопок.

Для традиционного зимнего дизайна характерны холодные оттенки, серебристые блестки, металлизированные втирки с холодным сияньем, рисунки в виде снежинок и другие атрибуты символизирующие холодное время года.