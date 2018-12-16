Необычные рождественские свитера для отчаянных модников (Фото) Эта девушка начала делать рождественские свитера и продавать на различных сайтах. Выглядят они. прямо говоря, не очень. Но праздничные вещи Дэб стали настолько популярны, что каждый захотел приобрести такой странный рождественский свитер.