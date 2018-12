Модный дом Prada обвинили в расизме

Еще один модный дом попал в мировой скандал. Бренд Prada обвинили в расизме из-за фигурки в виде обезьян с большими красными губами из коллекции аксессуаров Pradamalia. Об этом написала адвокат Чиньере Ези в Facebook, мнение которой поддержали пользователи социальных сетей.

"После выставки в Национальном музее афроамериканской истории и культуры, посвященной блекфейсу, я прошла мимо магазина Prada в Нью-Йорке и столкнулась с теми же расистскими оскорблениями блекфейса", - написала Ези.

Блекфейс - это техника грима, которая в XX веке использовалась комиками для создания карикатурного образа темнокожих.

В сети пользователи возмущены фигурками в виде обезьян Otto Toto из коллекции аксессуаров Pradamalia, которые выполнены в темных цветах и имеют большие красные губы.

Thanks to #blackface @Prada , now you can take #sambo home with you for the holidays #StopRacism #StopBlackface #StopPrada pic.twitter.com/5t2cvosLIF

Бренд быстро отреагировал на обвинения и написал в Twitter, что Pradamalia - это воображаемые существа, которые не имеют никакой связи с блейкфесом. Однако для того, чтобы никого не обидеть, Prada решил снять фигурки из продажи.

[2/] #Prada Group never had the intention of offending anyone and we abhor all forms of racism and racist imagery. In this interest we will withdraw the characters in question from display and circulation.

— PRADA (@Prada) 14 декабря 2018 г.