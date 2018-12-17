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Стильные туфли для брутальных мужчин
Каждый мужчина должен помнить, что обувь — это важная деталь в гардеробе, которая требует к себе особого внимания. Модные дизайнеры для создания какого-либо стиля подбирают определенный фасон обуви. Ведь согласитесь, глупо будет выглядеть, если к спортивному костюму подобрать обувь из классического стиля. Помните, что окружающие вас люди смотрят не только на стиль вашей одежды, а и на обувь, которая должна иметь всегда чистый и аккуратный вид. А самое главное — подходить под ваш образ.
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