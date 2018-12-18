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Вторник, 18.12.2018
Абстрактный маникюр 2019: красивый дизайн ваших ногтей на любой вкус и цвет
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Абстрактный маникюр 2019: красивый дизайн ваших ногтей на любой вкус и цвет

Маникюр абстракция 2019 смотрится очаровательно и изысканно на ногтях любой формы и длины. Получаются невероятно красивые рисунки, выполненные на длинных ноготках, ведь у мастера в распоряжении есть большая площадь для творчества. Но и на коротких ноготках можно создать неповторимый дизайн абстракцию, однако придется отказаться от крупных узоров и фигур. Можно выполнять маникюр в романтическом, дерзком, эксцентричном, молодежном, элегантном или нежном стиле. Это прекрасный вариант для тех девушек, которым уже надоел классический френч.
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Маникюр, Стиль, Дизайн, Декор, Модный маникюр, Абстракция, маникюр 2019, Абстрактный маникюр.
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