Маникюр 2019: шикарные идеи светлого маникюра

Новости шоу бизнеса: Стильная девушка должна быть безупречной во всем - начиная от укладки заканчивая кончиками ногтей.

Нежный френч- это тренд на все времена. Красивый и аккуратный он отлично сочетается с любым образом. Сегодня мастера ногтевого сервиса готовы разнообразить его, сделать более интересным и необычным. Для этого они используют современные декоративные материалы и техники.

МАТОВЫЙ МАНИКЮР С ПЕСКОМ

Огромной популярностью уже не первый сезон пользуется светлый матовый маникюр. Теперь его изюминкой может стать 3D рисунок, который выполняется с помощью песка. Особенно интересно и гармонично смотрится этот дизайн на коротких ногтях.

NUDE ДИЗАЙН

Универсальный вариант на все случаи жизни — NUDE дизайн. Его основная изюминка в том, что ногти покрываются нейтральным молочным или бежевым оттенком. NUDE дизайн более корректно будет смотреться на девушках со смуглой кожей.

ДЕКОР СТРАЗАМИ

Чтобы разнообразить маникюр в светлых тонах, его можно дополнить декором, используя стразы. Сегодня существует масса идей маникюра с применение маленьких страз и больших камней. При его выполнении необходимо учитывать полный образ. Если вы собираетесь на праздничное мероприятие, то вполне уместно использовать крупные стразы. Для повседневности лучше с ними не перебарщивать, достаточно выложить улыбку или выделить 1-2 пальца на каждой руке.

МАНИКЮР С МОДНЫМИ РИСУНКАМИ

Сложно представить модный маникюр без рисунка. Такая деталь может преобразить и сделать оформление интересным и индивидуальным. Маникюр с рисунком может быть простым или же настоящим произведением искусства. Не так давно, появилась новая тенденция — портреты на ногтях. Это кропотливая работа, которая требует от мастера художественного таланта и усидчивости.

ЖЕМЧУЖНЫЕ ВТИРКИ

Выполняя светлый маникюр гель-лаком, попробуйте дополнить его жемчужной втиркой. Получится изысканный вариант, который подойдет даже для свадебного торжества. Втирки обеспечивают красивые переливы и игру цвета.

Светлый кошачий глаз

Светлый маникюр оформляется в любых современных техниках. Здесь нет ограничений. Уместно практически все: градиент, 3D рисунок, акриловые пудры, шиммеры, блестки, стразы, ручная роспись, объемные элементы, пастельный маникюр с жемчужной втиркой.