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Маникюр 2019: шикарные зимние идеи ногтей с втиркой (Фото)
Глаза – зеркало души, а что является зеркалом хорошего маникюра? У nail-дизайнеров есть простой ответ – маникюр с глиттером или по-простому втиркой. Этот вид nail-арта подарит вашим ногтям зеркальную глубину, схожесть с металлическим блеском и конечно же внимание со стороны окружающих. С ним вы будете одинаково сиять и на работе и на вечернем приеме. Маникюр с втиркой относительно новое направление и поэтому у nail-дизайнеров есть возможность развиваться и радовать нас свежими идеями виртуозного соединения разных техник с жемчугом, стразами, росписью и другими атрибутами декорирования.
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