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Маникюр на Новый 2019 год: блестящие идеи маникюра с втиркой

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Маникюр на Новый 2019 год: блестящие идеи маникюра с втиркой
12:59 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса: Не так давно появилась модная новинка в дизайне ногтей, которая пришлась по вкусу многим мастерам и любительницам красивого маникюра — это втирка для гель-лака.

С помощью нее можно создать на поверхности ногтей различные эффекты. Существуют металлизированные пигменты для ногтей с эффектом перламутра, зеркальной поверхности, перелива цвета, призмы и другие.

Маникюр с жемчужной втиркой

Эта разновидность пигмента создает на ногтях приятное мерцание, которое идеально подходит для маникюра на каждый день, к примеру френча или лунного дизайна. Также с жемчужной втиркой превосходно смотрится свадебный светлый маникюр или морской маникюр. Еще этот пигмент часто называют перламутровым. Он есть в коллекции NailTes, Irisk, Ingarden, Patrisa Nail и др. Если вы хотите сделать красивый белый маникюр с втиркой, то смело выбирайте эти бренды. Цена и качество примерно на уровне.

Маникюр с зеркальной втиркой

Второй по популярности маникюр с втиркой — зеркальный блеск. Практически все зеркальные втирки наносятся на черный гель-лак для достижения максимального эффекта. Если вы ищите пигмент для создания именно зеркальной поверхности, то обратите внимание на Patrisa Nail, Irisk, Blixz, NAOMI и др.

Маникюр с гель-лаком и втиркой хром

Пудра с эффектом хром очень похожа на зеркальные пигменты, только она в отличие от последних создает более матовую поверхность. "Хроматики" есть в коллекциях TNL, Masura, Patrisa Nail, LiaNail и многих других. В зависимости от подложки эффект может варьироваться. На светлых шеллаках он более мягкий и ненавязчивый, а вот на темных тонах более насыщенный и заметный.

Маникюр с втиркой для ногтей "Майский жук" или хамелеон

Ее название наиболее точно описывает эффект который достигается после нанесения. Часто она используется для цветных покрытий. На поверхности ногтя создаются переливы цвета с эффектом хамелеон напоминающим окраску крыльев майского жука. Самым популярным пигментом из этой серии является втирка TNL с одноименным названием.

Пигмент "Северное сияние"

Еще один продукт из ряда мерцающих пудр — втирка "Северное сияние". Она создает на поверхности ярко-выраженный эффект мерцания. Подходит для нанесения на цветные гель-лаки. Сами пигменты есть серебристые, золотистые и цветные.

Голографическая втирка "Призма"

Это самый эффектный и дорогой вариант пигмента. Выглядит на ногтях чарующие. Как правило, применяется для простого маникюра в стиле фэн-шуй, т.к. наносить ее на все ногти будет перебор. Прекрасно комбинируется со стразами и геометрическим рисунком.

Жидкий бриллиант

Интересный эффект мерцания и объема можно достичь с помощью пигмента под названием "жидкий бриллиант". С этим пигментом можно сделать вечерний фактурный дизайн со стразами или с блестками. Эта модная новинка лучше смотрится на черной подложке. Маникюр с серебряной втиркой "жидкий бриллиант" можно выполнить и в технике градиент, и в мраморной технике.

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