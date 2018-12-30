Елизавета II по традиции наградила лучшего представителя фэшн-индустрии

Новости шоу бизнеса: До конца текущего года королева Елизавета II традиционно объявляет почетный список деятелей модной отрасли и искусства.

В этом году его возглавил знаменитый британский дизайнер, который 17 лет креативил над созданием нарядов бренда Burberry.

Одним из лауреатов, который удостоился награды от Ее Величества, стал Кристофер Бэйли, который покинул пост креативного дизайнера британской марки в этом году. К слову, его преемником стал Риккардо Тиши, который предстал первую коллекцию осенью 2018 года. Стоит добавить, что для Кристофера Бейли это уже вторая награда от королевской семьи. В 2009 году за свою преданную и выдающуюся работу в области моды он получил титул магистра Ордена Британской Империи.

Кристофер Бэйли

К слову, недавно королеву Елизавету заметили на железнодорожной станции Кингс-Линн. Она предстала перед британцами в пальто цвета "кэмел", однако особенностью стал платок от Burberry вместо традиционной шляпки.

Королева Елизавета в платке от Burberry

Напомним ранее, что королева Великобритании поздравила британцев с Рождеством. Запись рождественской речи, которую написала Елизавета лично и никому не давала редактировать, происходил в белой гостиной в Букингемском дворце.

Королева Великобритании Елизавета II традиционно в канун католического Рождества поздравила британцев с праздником в своей ежегодной речи. Официальное видео речи британской королевы появилось на странице королевской семьи в Facebook.