Скачать
Воскресенье, 30.12.2018
Луценко объявил, что знает фамилию заказчика убийства Екатерины Гандзюк
Луценко объявил, что знает фамилию заказчика убийства Екатерины Гандзюк
Аваков рассказал, какие страны смогут посещать украинцы без загранпаспорта
Аваков рассказал, какие страны смогут посещать украинцы без загранпаспорта
Усик получил именной пояс
Усик получил именной пояс
C наступающим Новым годом: лучшие СМС-поздравления с Новым 2019 годом в стихах
C наступающим Новым годом: лучшие СМС-поздравления с Новым 2019 годом в стихах

Елизавета II по традиции наградила лучшего представителя фэшн-индустрии

Смотрите фото (3)
Елизавета II по традиции наградила лучшего представителя фэшн-индустрии
20:04 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: До конца текущего года королева Елизавета II традиционно объявляет почетный список деятелей модной отрасли и искусства.

В этом году его возглавил знаменитый британский дизайнер, который 17 лет креативил над созданием нарядов бренда Burberry.

Одним из лауреатов, который удостоился награды от Ее Величества, стал Кристофер Бэйли, который покинул пост креативного дизайнера британской марки в этом году. К слову, его преемником стал Риккардо Тиши, который предстал первую коллекцию осенью 2018 года. Стоит добавить, что для Кристофера Бейли это уже вторая награда от королевской семьи. В 2009 году за свою преданную и выдающуюся работу в области моды он получил титул магистра Ордена Британской Империи.

Кристофер Бэйли

К слову, недавно королеву Елизавету заметили на железнодорожной станции Кингс-Линн. Она предстала перед британцами в пальто цвета "кэмел", однако особенностью стал платок от Burberry вместо традиционной шляпки.

Королева Елизавета в платке от Burberry

Напомним ранее, что королева Великобритании поздравила британцев с Рождеством. Запись рождественской речи, которую написала Елизавета лично и никому не давала редактировать, происходил в белой гостиной в Букингемском дворце.

Королева Великобритании Елизавета II традиционно в канун католического Рождества поздравила британцев с праздником в своей ежегодной речи. Официальное видео речи британской королевы появилось на странице королевской семьи в Facebook.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Англия, Великобритания, Мода, Дизайнер, Burberry, Елизавета II, Награда, Кристофер Бейли, Фэшн-индустрия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Короткие поздравления с Новым годом 2019 в стихах, красивые открытки со свинками
02 Прикольные поздравления с наступающим Новым 2019 годом для коллег, сотрудников и начальства
03 Марина Узелкова рассказала, почем разводиться с мужем
04 Новогодний маникюр 2019: классные идеи дизайна ногтей к празднику (Фото)
05 Аваков заявил о готовности обеспечить безопасность всем кандидатам в президенты
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода на Новый год: к каким сюрпризам готовится украинцам
Погода на Новый год: к каким сюрпризам готовится украинцам
Семьям пленных моряков выплатили по 100 тысяч гривен помощи
Семьям пленных моряков выплатили по 100 тысяч гривен помощи
Полторак рассказал о формах обеспечения военных жильем
Полторак рассказал о формах обеспечения военных жильем
Список предстоящих украинских фильмов 2019 года
Список предстоящих украинских фильмов 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь