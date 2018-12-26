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Королева Великобритании поздравила британцев с Рождеством

Королева Великобритании поздравила британцев с Рождеством
13:24 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Твиттер

Новости шоу бизнеса: Запись рождественской речи, которую написала Елизавета лично и никому не давала редактировать, происходил в белой гостиной в Букингемском дворце.

Королева Великобритании Елизавета II традиционно в канун католического Рождества поздравила британцев с праздником в своей ежегодной речи.

Официальное видео речи британской королевы появилось на странице королевской семьи в Facebook.

Что интересно, традиционно на столе рядом с ней стоят фотографии в рамках с королевской семьей. На одной из них изображена сама Елизавета в 1948 году с ее мужем королем Филиппом и маленьким принцем Чарльзом.

Также на другом снимке изображены принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз, принц Гарри и Меган Маркл, принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми.

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За 2018 год в королевской семье случилось немало нового. Ее внук Гарри женился на Меган Маркл, которая сразу забеременела, осенью внучка принцесса Евгения вышла замуж, у принца Уильяма родился третий сын принц Луи и еще много приятных новостей. Королева Елизавета подобрала удачные слова, чтобы подчеркнуть прошлый год. В своем послании Ее Величество подчеркнула те нужные вещи в жизни, из которых она набирается сил и вдохновения.

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Все по теме:

Великобритания, Елизавета II, Рождество, Королева Великобритании, Как отпраздновали Рождество.
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