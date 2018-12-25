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Католическое Рождество 2018: когда, как отмечают, традиции и приметы

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Католическое Рождество 2018: когда, как отмечают, традиции и приметы
09:55 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: Сегодня, 25 декабря, большая часть представителей католичества, а в некоторых странах и не причисляющие себя к христианству люди отмечают Рождество.

В ночь с 24 на 25 декабря католики отмечают Рождество Христово. Рождество является одним из самых важных праздников христиан. В этот день в городе Вифлееме родился сын Божий Иисус Христос.

История праздника

Впервые об этом празднике упомянули в священных писаниях Матфея и Луки в первой половине IV века. Из них следует, что восход первой вечерней звезды в ночь на 25 декабря и знаменует собой рождение Сына Божьего.

Согласно поверьям, маленький Христос появился на свет в пещере, где от непогоды пастухи укрывали скот. О том, что в мир пришел Спаситель, ангелы возвестили пастухам, которые отправились в пещеру и поклонились новорожденному. А волхвы, направляемые светом яркой звезды, принесли Сыну Божьему свои дары - ладан, золото и смирну.

Эта сцена стала главным символом праздника Рождества Христова. Ее воплощают в храмах и в жилых домах при помощи объемных фигур, выполненных из различных материалов: дерева, фарфора, глины.

Дата празднования была установлена еще в 431 году на Третьем Вселенском соборе, который состоялся в Эфесе.

Католическое Рождество 2018: что нельзя делать в этот праздник

Церковные традиции

Церковные традиции католиков заключаются в некоторых ритуалах. Один из них - это Адвент, переод покаяния, длящийся 4 недели до праздника. В это время верующие исповедуются, чтобы с чистым сердцем участвовать в Рождественских богослужениях и принять Причастие, а духовенство облачается в одежды фиолетового цвета.

В храмах у алтарей устанавливается венок с четырьмя свечами, и в каждое воскресенье Адвента зажигается по одной свече. Круглая форма венка символизирует вечность, а зеленый цвет - надежду, как и ветви рождественской елки.

Празднование начинается с восходом первой вечерней звезды, которая возвестила всему миру о времени рождения Сына Божьего и продолжается в течение восьми дней (октавы). В эти дни католики почитают святых.

Приметы

Если в канун Рождества метет метель, то будет ранняя листва.

Если Рождество теплое, то весны стоит ждать холодной.

Снег и метель в Рождество - на счастье.

Сильные холода на Рождество - к хорошему урожаю.

Звон рождественских колокольчиков оповещает о приближении злых духов и иной злой силы, а рождественские свечи защищают праздничный стол от холода и сил тьмы.

Рождественский венок охраняет жителей дома от неожиданного пришествия злых сил.

Сегодня отмечают католическое Рождество

Владельцы каминов в доме старались поддерживать огонь до утра, ведь это хороший знак для семьи.

Танцы и игры вокруг елки на свежем воздухе в рождественские дни обещали участникам веселья крепкое здоровье на ближайшие 12 месяцев.

Когда часы бьют полночь, хозяин дома должен открыть окно, "впуская" Рождество, а вместе с ним - удачу и благополучие в свой дом.

Как встретишь Рождество, - так и проведешь весь год, - считали верующие католики. Эта примета очень похожа на нашу новогоднюю. Смысл этой приметы - окружить себя в праздник близкими и любимыми людьми, избегать ссор и размолвок и наслаждаться праздником.

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