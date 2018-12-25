Католическое Рождество 2018: что нельзя делать в этот праздник

Новости Украины: 25 декабря отмечается один из самых главных праздников у католиков - Рождество.

Католическое Рождество Христово отмечается в ночь с 24 на 25 декабря. Это едва ли не самый любимый праздник верующих, а поэтому праздникам много красивых традиций, которые передаются из поколения в поколение.

Приметы на Католическое Рождество 25 декабря

Большое внимание уделяют в праздник католического Рождества приметам, которые во многом помогают спрогнозировать будущее. Поэтому рекомендуем ознакомиться с некоторыми из них.

Снег на Рождество — к хорошему году.

Метель в канун Рождества — будет ранняя листва.

Сильные холода на Рождество — к богатому урожаю.

Если Рождество теплое, будет холодная весна.

Владельцам камина не рекомендуется гасить его до рассвета.

Рождественские колокольчики оповещают о приближении злых духов, а рождественские свечи защищают праздничный стол от холода и сил тьмы. Рождественский венок охраняет жителей дома от неожиданного пришествия злых сил.

Если вы прочитаете церковный календарь на декабрь, вы увидите, что на каждую религиозную дату есть свое предписание и свои запреты. В этом плане католическое Рождество не исключение.

Что нельзя делать на католическое Рождество

В первую очередь, нельзя физически работать: лучше такой труд отложить на потом или сделать все заранее.

Также нельзя шить. Многие верят, что рукоделие в церковные праздники грозит внезапной слепотой или глухотой.

Нельзя на католическое Рождество ходить в лес на охоту. Ранее считалось, что в такой святой день охотник погибнет от холода или станет жертвой того, на кого охотится.

Нельзя экономить на празднике. Чем больше потрачено денег на устройство рождественского праздника, тем больший достаток ожидает семью в ближайшем году.

Нельзя садиться за рождественский стол в ношеной одежде, иначе ждет неудача.

Нельзя на католическое Рождество надевать черное, иначе грядет беда.

Верующие люди никогда не будут гадать на Рождество. Для этого есть специальный период с 12 дня Святок до Крещения.

Нельзя сквернословить, спорить или ругаться, особенно за столом.

Нельзя до восхода первой звезды обедать: только детям разрешен перекус.

Также надо помнить, что католическое Рождество — семейный праздник, который надо провести в праздничной атмосфере и не забывать о доброте и милосердии по отношению к другим людям. Хорошего праздника!