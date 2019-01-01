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Маникюр 2019: идеально белые ногти на любой вкус (Фото)
Белый стиль ноготков чаще всего ассоциируется со свадебным или классическим французским маникюром. Но на самом деле этот маникюр считается одним из самых универсальных. Он подойдет для любой ситуации и будет уместен и для деловой встречи, и для романтического свидания. Классический белый маникюр символизирует чистоту, величие, благородство и совершенство. Именно поэтому его так часто используют для оформления ногтей к знаменательным и торжественным мероприятиям. Как известно, белый классический цвет отлично сочетается с любой другой цветовой гаммой, потому с белым очаровательным маникюром вы можете совершенно не переживать о том, что он будет неуместен с цветом вашей одежды.
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