Маникюр в Новом году: тенденции весеннего маникюра 2019 года

Новости шоу бизнеса: На смену спокойным и умеренным постельным оттенкам придут броские и контрастные тона.

Весенний период – это самое лучшее время для значительных изменений имиджа и стиля, а так же это отличая возможность для внесения чего-то нового и непредсказуемого в свой внешний вид. Первое, на что стоит обратить внимание – наши ноготки, они больше всего нуждаются в модном и актуальном нейл-арте. Весенний сезон в 2019 году подготовил для нас множество идей и сюрпризов в маникюре.

Основные требования к модному маникюру весна 2019

Стильный и ухоженный маникюр весной в 2019 году – это первенство постельных тонов, пусть не насыщенных, но красочных и ярких. На пике популярности в этом сезоне нежные и притягательные тона, такие как лиловый, голубой, розовый, мятный и все их оттенки, которых достаточно много. Весной этого года неизменно остались в приоритете нежные и кокетливые рисунки мишек, цветов, бабочек, геометрические мотивы, объемные узоры на одном или нескольких ноготках и т.п. Классический маникюр в виде лунок или френча продолжает удивлять и радовать своих поклонниц новыми идеями и цветовыми решениями. Их дополняют кружевом, цветами, узорами или омбре. Независимо от выбранного стиля, маникюра следует соблюдать главные требования: основной оттенок лака и общая цветовая палитра должны быть правильно подобраны.

Весенний дизайн ногтей с фольгой

Фольга и другие разновидности блестящего декора – это самые трендовые покрытия. В этом году они стремительно набирают еще большую популярность. Такой декор очень удобен для маникюра, ведь его можно нанести самостоятельно в домашних условиях при помощи обычной фольги. Нужно всего лишь нарезать фольгу и выполнить эффект битого стекла на своих ноготках. И все. Модный и необычный маникюр готов. Если нет времени на работу с фольгой, то ее альтернативным вариантом станут камифубуки, которые за несколько минут помогут преобразить однотонный маникюр удивительными и яркими переливами.

Стильный маникюр с негативным пространством

Для того чтоб сделать свой маникюр действительно очень модным, необычным и привлекательным, нужно всего лишь обратить внимание на негативное пространство. Данный маникюр представляет собой покрытие с неокрашенными областями. Этот дизайн очень хорошо сочетается с колор — блоками, классическим черным лаком матового покрытия, дымчатым нанесением, флористическими и геометрическими узорами. Именно негативное пространство украшало ноготки большинства моделей на модных показах именитых дизайнеров этого сезона.

Романтический весенний маникюр с цветами

Без нежных и милых флористических мотивов невозможно обойтись ни в одном весеннем маникюре 2019 года, ведь это самый подходящий и уместный узор для яркого, нежного и непревзойденного дизайна для ноготков. Не забывайте, что цветы и один цветок может смотреться совершенно по-разному в одинаковом, на первый взгляд, маникюре. Шикарно будет смотреться один цветок достаточно крупного размера – пион, роза, аккуратная веточка орхидеи с листочками или без. Это очень хорошие идеи маникюра в стиле минимализма. Для рисования цветов можно использовать обычные кисти или специальные слайдеры. Не стоит обильно использовать декор цветов на всех ноготках. В этом сезоне это считается антитрендом.

Утонченный весенний маникюр с точками

Новая тенденция этого сезона – маникюр с точками. Его никак не назовешь новинкой в нейл – арте, ведь он и ранее замечался на ноготках у модных девушек. Но новшество весеннего маникюра 2019 кардинально изменит отношение модниц к простой, на первый взгляд, геометрической фигуре. Теперь в стильном маникюре должны присутствовать не несколько больших точек на одном ногте, а большое количество небольших, миниатюрных и аккуратных точечек, с помощью которых можно создать весьма интересные узоры. Очень уместно и красиво выглядят такие узоры в темном цвете на нежном светлом тоне.

Весенний геометрический дизайн ногтей 2019

Геометрические не перестают нас радовать своей новизной и уникальностью. Многих девушек привлекает этот стиль своими идеально ровными линиями, колор-блоками, квадратами и треугольниками. И это не напрасно, ведь из них можно выполнить очень эффектный и индивидуальный маникюр. Весной 2019 года на пике популярности сочетание минимализма с геометрией. Для модного дизайна достаточно всего лишь выполнить пару ровных полосок на одном или нескольких ноготках. Обязательной составляющей такого маникюра стал серебряный или золотой лак. Он служит для заполнения полостей от геометрического узора.

Шикарный мраморный маникюр весной 2019

Мраморный стиль – это еще один недавно появившийся вариант окрашивания ноготков. Он плавно перешел в утонченный внесений стиль из зимнего нейл-арта 2018 года, и имеет достаточно большое количество поклонниц. Мрамор на ногтевой пластине полюбился благодаря своей уникальности, ведь каждый дизайн проявляется совершенно по-новому. И дает возможность не повторять одни и те же узоры. Касательно цветовых решений, то самые популярные это – постельные тона с белыми и розовым мраморным узором или броские мятные, зеленые, розовые, синие, черные или красные цвета.

Глубокий синий тон в новинках маникюра весной 2019

Самым главным и востребованным тоном этой весны стал ультрафиолет или синий цвет. Данный оттенок очаровывает девушек своей бесконечной глубиной. Очень популярно и стильно выполнять омбре из оттенков синего цвета. Достаточно необычно и интересно смотрится маникюр, выполненный в технике кошачий глаз. Глубокие тона с темными подтонами лучше всего избегать. А вот что касается василькового, небесного и морского оттенка, то на них мастера нейл-арта советуют сделать акцент.