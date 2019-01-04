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Пятница, 04.01.2019
Модный маникюр 2019: лучшие идеи эффектного нейл-арта (Фото)
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Модный маникюр 2019: лучшие идеи эффектного нейл-арта (Фото)

Мир нейл-арта не стоит на месте и каждый год появляются все новые тренды, которые находят отклик в сердцах настоящих модниц. Конечно же, далеко не каждый из представленных вариантов можно назвать действительно красивым. Некоторые из них выглядят довольно экстравагантно и подходят исключительно для мероприятий или показов. Но тем не менее, в 2019 году никто не запрещает экспериментировать, выходить из зоны комфорта и пробовать для себя что-то новое. А о том, какие же варианты дизайна считаются наиболее красивыми, предлагаем поговорить прямо сейчас.
zaya.su
Фото: zaya.su
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Мода, Стиль, Идеи маникюра, Декор, Тренды, Модные идеи, маникюр 2019, Дезайн.
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