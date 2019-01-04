Модный маникюр 2019: лучшие идеи эффектного нейл-арта (Фото)

Мир нейл-арта не стоит на месте и каждый год появляются все новые тренды, которые находят отклик в сердцах настоящих модниц. Конечно же, далеко не каждый из представленных вариантов можно назвать действительно красивым. Некоторые из них выглядят довольно экстравагантно и подходят исключительно для мероприятий или показов. Но тем не менее, в 2019 году никто не запрещает экспериментировать, выходить из зоны комфорта и пробовать для себя что-то новое. А о том, какие же варианты дизайна считаются наиболее красивыми, предлагаем поговорить прямо сейчас.