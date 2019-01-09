Новая реклама Dolce & Gabbana: все краски мира (Фото) Итальянский бренд Dolce & Gabbana представил новую рекламную кампанию коллекции весна-лето 2019. Уже традиционно модели в самых ярких нарядах с пестрыми принтами заполонили, залитые солнцем узкие улочки одного из итальянских городов. Среди звезд, которым выпала честь представлять новинки, оказались Ева Герцигова, Моника Беллуччи, Эшли Грэм, Карла Бруни, Мэй Маск и многие другие.