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Среда, 09.01.2019
Новая реклама Dolce &amp; Gabbana: все краски мира (Фото)
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Новая реклама Dolce & Gabbana: все краски мира (Фото)

Итальянский бренд Dolce & Gabbana представил новую рекламную кампанию коллекции весна-лето 2019. Уже традиционно модели в самых ярких нарядах с пестрыми принтами заполонили, залитые солнцем узкие улочки одного из итальянских городов. Среди звезд, которым выпала честь представлять новинки, оказались Ева Герцигова, Моника Беллуччи, Эшли Грэм, Карла Бруни, Мэй Маск и многие другие.
segodnya.ua
Фото: segodnya.ua
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