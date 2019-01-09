Платье-плащ и берет от Versace: Ирина Шейк пришла к возлюбленному на церемонию

Новости шоу бизнеса: Ирина Шейк покорила многих своим элегантным образом.

Ирина Шейк, пришедшая на церемонию вручения премии "Золотой глобус" в сексуальном золотом платье с очень эффектным разрезом, снова составила своему возлюбленному, Брэдли Куперу, компанию на одном из светских мероприятий.

Накануне вечером в Нью-Йорке вручили ежегодную премию NBR Awards, отмечающую заслуги режиссеров, актеров и актрис. И "Лучшим режиссером" как раз был назван Купер и его музыкальная лента "Звезда родилась".

По такому случаю Ирина Шейк снова была в числе гостей. Однако на этот раз длинному вечернему платью она предпочла более удобный наряд. Модель надела клетчатое платье-плащ кирпичного цвета от Versace, которое эффектно дополнил берет в тон.

Стоит отметить, что Брэдли Купер пришел в сером клетчатом костюме от Gucci.