Маникюр 2019: интересные и оригинальные идеи для каждой Как много идей различного креативного маникюра ты знаешь? А как много ты видела фотографий с красивыми ногтями за сегодня? Наверняка очень много. Ежемесячно из инстаграма к нам приходят тренды на маникюр, ежедневно кто-то выкладывает фотографию своих "свежих" ногтей. Нового много, но есть то, что вечно.