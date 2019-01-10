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Четверг, 10.01.2019
Маникюр 2019: интересные и оригинальные идеи для каждой
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Маникюр 2019: интересные и оригинальные идеи для каждой

Как много идей различного креативного маникюра ты знаешь? А как много ты видела фотографий с красивыми ногтями за сегодня? Наверняка очень много. Ежемесячно из инстаграма к нам приходят тренды на маникюр, ежедневно кто-то выкладывает фотографию своих "свежих" ногтей. Нового много, но есть то, что вечно.
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Ногти, Маникюр, Стиль, Тенденции, Дизайн, маникюр 2019.
16:44 Сегодня Телеграф
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