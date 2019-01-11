Маникюрный тренд 2019: модный каменный маникюр (Фото)

Давно ищете что-то новенькое, чтобы сделать восхитительный маникюр? Сегодня в тренде красивый рисунок ногтей в виде камней. Удивительная фактура и окрас полудрагоценных камней с их оригинальными и неповторимыми переходами цвета непременно добавят вашим ногтям индивидуальности и эксклюзивности. Каменный маникюр похож на водный маникюр под мрамор, но выглядит гораздо более эффектно и сложно. Убедитесь сами, глядя на красивый маникюр в нашей подборке.