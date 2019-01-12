Бордовый маникюр 2019: модные идеи красивого дизайна ногтей (Фото)

Бордовый маникюр, так же как и красный, можно отнести к классическим оттенкам в дизайне ногтей, которые подходят не только под бордовое платье, но и для комплектов одежды практически любой расцветки. Речь конечно же идет об однотонном покрытии. Если вы хотите сделать двух или трехцветный дизайн с бордовым гель-лаком, то этот вариант маникюра уже не будет универсальным, а скорее подойдет для особых случаев.