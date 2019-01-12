Скачать
Суббота, 12.01.2019
Бордовый маникюр 2019: модные идеи красивого дизайна ногтей (Фото)
1 / 70

Бордовый маникюр 2019: модные идеи красивого дизайна ногтей (Фото)

Бордовый маникюр, так же как и красный, можно отнести к классическим оттенкам в дизайне ногтей, которые подходят не только под бордовое платье, но и для комплектов одежды практически любой расцветки. Речь конечно же идет об однотонном покрытии. Если вы хотите сделать двух или трехцветный дизайн с бордовым гель-лаком, то этот вариант маникюра уже не будет универсальным, а скорее подойдет для особых случаев.
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Маникюр, Стиль, Дизайн, Декор, Стильный маникюр, Модный маникюр, маникюр 2019, бордовый маникюр.
11:34 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь