Мода 2019: стильные пиджаки в пору каждому мужчине (Фото) Сегодня пиджак для мужчины перестал быть исключительно частью делового костюма. Удачно подобрав модель, его можно без труда сочетать с джинсами, брюками и спортивными футболками, создав, таким образом, стильный уличный лук. Поэтому дизайнеры не перестают работать над созданием новых моделей пиджаков и совершенствованием старых.