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Понедельник, 14.01.2019
Мода 2019: идеи школьной формы в клетку для ваших чад (Фото)
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Мода 2019: идеи школьной формы в клетку для ваших чад (Фото)

На сегодняшний день школьная форма настолько разнообразна, что родителям предстоит долгий и серьезный выбор, ведь не во всех школах установлен дресс-код. Каждый школьник хочет выглядеть особенно, модно и стильно. Материал в клетку позволяет добиться именно такого впечатления. Какая клетчатая форма будет в тренде в 2019 учебном году?
pix-feed.com
Фото: pix-feed.com
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