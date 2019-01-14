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Мода 2019: идеи школьной формы в клетку для ваших чад (Фото)
На сегодняшний день школьная форма настолько разнообразна, что родителям предстоит долгий и серьезный выбор, ведь не во всех школах установлен дресс-код. Каждый школьник хочет выглядеть особенно, модно и стильно. Материал в клетку позволяет добиться именно такого впечатления. Какая клетчатая форма будет в тренде в 2019 учебном году?
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