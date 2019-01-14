Очень странные шляпы, запечатлены на старых снимках (Фото) С начала века знаменитости и модели стали смелее выбирать шляпы. Шляпы, сделанные из веток деревьев, жемчуга, цветов и даже мультипликационного персонажа Снупи. Шер и Барбра Стрейзанд известны своими необычными головными уборами, а давние актрисы, такие как Одри Хепберн, надевали в своих фильмах огромные, бросающие вызов гравитации шляпы.