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Среда, 16.01.2019
Маникюр 2019: модный синий дизайн ногтей для самых стильных (Фото)
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Маникюр 2019: модный синий дизайн ногтей для самых стильных (Фото)

Синий цвет стал отличной альтернативой скучной классики. Самым большим преимуществом этого цвета является его многогранность, а именно наличие множества интересных оттенков. Этот цвет универсален. Его можно использовать для повседневного и праздничного маникюра, а если варьировать оттенками, то легко можно подобрать красивую цветовую гамму для любого сезона. Летом в моде ярко-синий маникюр, осенью темно-синий маникюр, зимой актуален маникюр синий с белым, а весной матовый синий с прозрачными каплями.
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