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Суббота, 19.01.2019
Маникюр 2019: красочный дизайн омбре подойдут любой даме (Фото)
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Маникюр 2019: красочный дизайн омбре подойдут любой даме (Фото)

Любительницы поиграть оттенками могут выбрать такие техники, как маникюр омбре, градиент или dip dye. Идея оформления ногтей омбре не нова, но до сих пор не потеряла своей популярности. Данная техника отлично сочетается и с другими не менее эффектными вариантами дизайна.
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