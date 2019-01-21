Маникюр 2019: стильный маникюр на каждый день для коротких ногтей (Фото)

Ухоженными руки должны быть всегда, даже если длиной ногтей пришлось пожертвовать - не беда, существует красивый маникюр на короткие ногти. Посмотрите на фото, каким элегантным может быть простой маникюр на короткие ногти - светлые и темные оттенки, интересные решения и много цветовых вариаций на любой вкус.