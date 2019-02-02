Дизайн ногтей 2019: свадебный маникюр

Свадебный маникюр в этот день должен быть неотъемлемой частью безукоризненного образа невесты. Мало того, дизайн ногтей должен быть ультрамодным, в новом исполнении. Мастер маникюра должен воплотить на ваших ногтях самые прекрасные идеи дизайна нейл-арта так, чтобы вы чувствовали себя в этот день королевой.
Эти идеи помогут вам выбрать не просто красивый вариант свадебного дизайна ногтей, а необыкновенный, шикарный и роскошный вариант свадебного маникюра, который моден в этом сезоне.
Свадебный омбре
Маникюр с лепкой
Маникюр с цветками
Маникюр со стразами
Маникюр с лунками
Дизайн ногтей в стиле нюд
Маникюр с фольгой
Ажурный дизайн ногтей на свадьбу
Дело за малым — определить желанный дизайн и воплотить свои мечты в реальность.