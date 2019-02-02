Дизайн ногтей 2019: свадебный маникюр

Новости шоу бизнеса: В жизни бывают моменты, когда на вас обращают внимание абсолютно все, каждая мелочь вашего наряда или причёски не остаются незамеченными, а тем более ваши руки, и день этот - ваша свадьба.

Свадебный маникюр в этот день должен быть неотъемлемой частью безукоризненного образа невесты. Мало того, дизайн ногтей должен быть ультрамодным, в новом исполнении. Мастер маникюра должен воплотить на ваших ногтях самые прекрасные идеи дизайна нейл-арта так, чтобы вы чувствовали себя в этот день королевой.

Эти идеи помогут вам выбрать не просто красивый вариант свадебного дизайна ногтей, а необыкновенный, шикарный и роскошный вариант свадебного маникюра, который моден в этом сезоне.

Свадебный омбре

Маникюр с лепкой

Маникюр с цветками

Маникюр со стразами

Маникюр с лунками

Дизайн ногтей в стиле нюд

Маникюр с фольгой

Ажурный дизайн ногтей на свадьбу

Дело за малым — определить желанный дизайн и воплотить свои мечты в реальность.