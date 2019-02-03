Модный маникюр: бохо - тренд 2019 (Фото)

Маникюр в стиле "бохо" и "бохо-шик" – безусловный тренд 2019 года. Ассоциируется такой дизайн ногтей с внутренней свободой и легкостью, с простотой восприятия окружающего мира. Бохо-стиль совмещает в себе множество культур – винтаж, этнические и цыганские мотивы, хиппи, сафари, милитари. Модный маникюр бохо – богемный стиль, который делает образ неповторимым. Он может быть разным – ярким и сдержанным, но основная изюминка – он, безусловно, неповторим.