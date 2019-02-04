Маникюр 2019: идеи для яркого маникюра (Фото) Тенденции нейл-арта меняются постоянно, но неизменным остается одно: любой маникюр, который вы делаете,должен гармонировать с вашим обликом, одеждой, стилем, ведь только тогда он будет уместен и красив на ваших пальчиках. Одним из видов нейл-арта, присутствующим в каждом сезоне, является яркий маникюр. И хотя для многих яркий маникюр ассоциируется только с сезоном весна-лето, на самом деле дизайн ногтей в ярких оттенках присутствует во всех сезонах.