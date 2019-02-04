Скачать
Понедельник, 04.02.2019
Маникюр 2019: идеи для яркого маникюра (Фото)
1 / 22

Маникюр 2019: идеи для яркого маникюра (Фото)

Тенденции нейл-арта меняются постоянно, но неизменным остается одно: любой маникюр, который вы делаете,должен гармонировать с вашим обликом, одеждой, стилем, ведь только тогда он будет уместен и красив на ваших пальчиках. Одним из видов нейл-арта, присутствующим в каждом сезоне, является яркий маникюр. И хотя для многих яркий маникюр ассоциируется только с сезоном весна-лето, на самом деле дизайн ногтей в ярких оттенках присутствует во всех сезонах.
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Маникюр, Стильный маникюр, Модный маникюр, Нейл-арт, Дизайн ногтей, Идеи дизайна ногтей, Яркий маникюр, маникюр 2019, Дизайн ногтей 2019, Идеи дизайна ногтей 2019.
14:47 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь