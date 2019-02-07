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Четверг, 07.02.2019
Старая джинсовая одежда: новая жизнь (Фото)
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Старая джинсовая одежда: новая жизнь (Фото)

У каждого из нас в шкафу найдется парочка старых потрепанных джинс, внешний вид которых оставляет желать лучшего. Не спешите их выбрасывать, мы подготовили большое количество идей по использованию старой и негодной джинсовой одежды. Вещь, которая была на вас не один месяц и есть своя история, она может получит шанс на новую жизнь. Такую одежду можно интересно покрасить, креативно порвать, обтянуть старую мебель, пошить ковер или сделать многочисленные мелкие безделушки.
Фото: svoimi.rukami.klubokidei.com
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