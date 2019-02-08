Маникюр 2019: идеи дизайна ногтей в форме мягкого квадрата

Новости шоу бизнеса: Рассказываем о форме ногтей, повторяющей контур пуантов, и предлагаем варианты нейл-дизайна.

Второе название этой формы — "пуанты". Она представляет собой слегка зауженные ногти: нечто среднее между миндалевидной и квадратной формой. Среди звезд немало тех, кто неравнодушен к "пуантам". Первыми были замечены Рианна, Ким Кардашьян и Кайли Дженнер.

Дизайн коротких ногтей формы "Пуанты"

Ухоженные короткие ногти всегда выглядят аккуратно и не создают неудобств. Но если мы говорим о форме пуантов, то короткие — это ногти, на 3-4 миллиметра выступающие над подушечкой пальца. Это надо учитывать.

Дизайн длинных ногтей формы "Пуанты"

Лучше всего с формой "балерина" дружат именно длинные ногти. "Пуанты" выглядят изящнее и сдержаннее, чем "стилетто": такой маникюр в нюдовой гамме подойдет даже для будней в офисе, а для выходов в свет можно и поэкспериментировать с дизайном. Чтобы вдохновиться, взгляните на наши фотоидеи.

Дизайн нюдовых ногтей формы "Пуанты"

Еще один интересный вариант — трогательно-розовый маникюр без лишних деталей. На фотографии мы видим чуть более заостренные "пуанты". Такую форму можно позволить себе только при длинных ногтях. Нежно-розовое глянцевое покрытие уместно и в офисе, и на вечеринке вроде девичника.

Дизайн ногтей формы "Пуанты" со стразами

Стразы делают праздничным любой маникюр — даже самый сдержанный. Иногда именно они становятся тем самым недостающим элементом, "вишенкой на торте", что завершает идеальную композицию. Варианты дизайна ногтей "балерина" со стразами — в нашей фотоподборке.

Дизайн ногтей формы "Пуанты" с блестками

Неувядающая классика выглядит на ногтях формы пуантов весьма изящно. Например, чередуйте классический французский маникюр и покрытие с глиттером.