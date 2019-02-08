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Актуальные цвета весны/лета 2019 года: определены самые модные оттенки

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Актуальные цвета весны/лета 2019 года: определены самые модные оттенки
14:40 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Команда Pantone не знает отдыха. Представители Института неустанно работают над исследованиями самых модных цветов каждого сезона.

В декабре 2018 года в институте Pantone представили главный цвет 2019 года. Им стал Living Coral – коралловый цвет с золотистым подтоном. Однако, кроме главного цвета сезона, команда определяет самые актуальные оттенки каждого сезона. Результаты по палитре весны / лета 2019 года представители опубликовала на официальном сайте института Pantone.

В палитре актуальных оттенков на ближайшие сезоны представлено 12 основных  цветов, а также 4 дополнительных классических нейтральных тонов.

Цвета весны/лета 2019 года

Первые места в палитре заняли яркие весенние оттенки, которые привлекают внимание. Это оттенки красного, оранжевого и розового. В институте Pantone их описали так:

 

Fiesta – праздничный оранжево-красный, он излучает энергию, страсть и волнение.

Jester Red – добавляет глубину и интенсивность, сочетает богатую элегантность с урбанистичностью.

Turmeric – куркума: это оживленный апельсин, который добавляет намек остроты в палитре.

Living Coral – живой коралл: приветливый и живительный тон, золотистый оттенок которого придает ему более мягкий цвет.

Следующими после них шли зеленый, желтый и синий, которые символизируют веселье. Однако каждый из оттенков имеет свое значение и тон.

 

Pink Peacock – привлекательный для театральных фанатов Pink Peacock выходит на пир для глаз поклонников.

Pepper Stem – желто-зеленый перец символизирует стебель и поощряет наше стремление к здоровому богатству природы.

Aspen Gold – освещает наш день, солнечное золото, стимулирует чувства радости и хорошего настроения.

Princess Blue – величественный королевский синий оттенок, сверкает и засвечивает.

 

Закрывали палитру самых актуальных цветов весна/лето 2019 года спокойные и сдержанные оттенки коричневого, горчичного, хаки и розового, каждый из которых также имеет свой подтон.

Toffee – непреодолимый вкус "Ирис" подавляет аппетит.

Mango Mojito – золотисто-желтое манго "Мохито" подкармливает нашу тягу к приятным удобствам.

Terrarium Moss – мох "Террариум" вызывает мысли о листьях и красоте в природе.

Sweet Lilac – лаванда, розовая лаванда, легкий и нежный тон Sweet Lilac спокойно завораживает.

Однако для любителей классических спокойных оттенков команда Pantone также подготовила информацию о актуальных цветах. Ими стали тона бежевого, синего и коричневого. В институте утверждают, они будут отлично сочетаться в образах, создавая цветные контрасты.

Soybean – естественный, надежный и универсальный нейтрал.

Eclipse – глубокий синий оттенок северного неба, задумчивый Eclipse является и серьезным и таинственным.

Sweet Corn – сладкая кукуруза соблазняет своим мягким оттенком.

Brown Granite – базовый и крепкий коричневый "гранит" является аутентичным и вневременным.

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