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Пятница, 08.02.2019
День святого Валентина 2019: идеи романтических причесок (Фото)
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День святого Валентина 2019: идеи романтических причесок (Фото)

День святого Валентина уже не за горами, поэтому советуем не затягивать с выбором наряда и прически, чтобы не делать все в последний момент. Собираясь на свидание важно помнить, что вы должны выглядеть максимально естественно. Поэтому не стоит слишком корпеть над укладкой, выстраивая замки из волос. Выбирайте более натуральные, слегка небрежные и романтические прически. Мы подобрали для тебя несколько удивительных причесок, которые сразят твоего любимого наповал.
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