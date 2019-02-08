День святого Валентина 2019: идеи романтических причесок (Фото) День святого Валентина уже не за горами, поэтому советуем не затягивать с выбором наряда и прически, чтобы не делать все в последний момент. Собираясь на свидание важно помнить, что вы должны выглядеть максимально естественно. Поэтому не стоит слишком корпеть над укладкой, выстраивая замки из волос. Выбирайте более натуральные, слегка небрежные и романтические прически. Мы подобрали для тебя несколько удивительных причесок, которые сразят твоего любимого наповал.