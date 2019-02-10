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Стильные образы Меган Маркл в рисунках

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Стильные образы Меган Маркл в рисунках
16:46 Сегодня Телеграф www.segodnya.ua Фото: Телеграф

Новости шоу бизнеса: Супруга принца Гарри Меган Маркл, которая вместе с мужем отправится с официальным визитом в Марокко, уже для многих стала примером для подражания.

Британки стараются копировать ее образы, а остальные с удовольствием повторяют их на бумаге.

Талантливая художница, которая в сети подписывает свои работы именем Дженнифер Валлез, создала необычный проект. Художница воспроизводит каждый выход беременной герцогини Сассекской на бумаге. При этом образ Меган Маркл она делает похожим на персонажа мультфильма, что добавляет уникальности картинам.

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Стильные советы для беременных от Меган Маркл (Фото)

Стоит отметить, что художница еще и неплохо зарабатывает на этом. Она предлагает фанатам королевской семьи не только необычные картины с принцем Гарри и Меган Маркл, но и чашки или календари с их мультипликационными копиями.

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Принц Гарри, Рисунки, Стильные образы, Меган Маркл, Дженнифер Валлез.
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