Скачать
Понедельник, 11.02.2019
Традиционные свадебные наряды по всему миру (Фото)
1 / 20

Традиционные свадебные наряды по всему миру (Фото)

Белое платье вошло в моду и стало неотъемлемым символом свадебной церемонии лишь в XIX веке благодаря королеве Виктории. Она стала первой женщиной, которая на свою свадьбу надела платье белого цвета. До этого знаменательного момента женщины выбирали наряд, который соответствовал моде той эпохи. В наши дни редко можно увидеть невесту в чем-то не белом. Однако у некоторых народов, особенно в Азии и Африке, молодые люди предпочитают национальный свадебный костюм.
Фото: bigpicture.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Мода, Свадьба, Традиция, Свадебный наряд, Традиционный наряд, Традиционный свадебный наряд, Традиционные свадебные наряды разных народов мира.
11:22 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь