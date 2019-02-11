Традиционные свадебные наряды по всему миру (Фото) Белое платье вошло в моду и стало неотъемлемым символом свадебной церемонии лишь в XIX веке благодаря королеве Виктории. Она стала первой женщиной, которая на свою свадьбу надела платье белого цвета. До этого знаменательного момента женщины выбирали наряд, который соответствовал моде той эпохи. В наши дни редко можно увидеть невесту в чем-то не белом. Однако у некоторых народов, особенно в Азии и Африке, молодые люди предпочитают национальный свадебный костюм.