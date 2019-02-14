Киберпанк - стиль или безумство (Фото) На днях в Лондоне завершилась неделя мужской моды, на которой СМИ выделили работы китайского дизайнера Ксандера Чжоу (Xander Zhou). Его модели вышли на сцену в одежде, относящейся к стилю киберпанк, за которой он видит будущее. Выглядит мягко говоря безумно, но соглашаться или нет с мнениями критиков, высоко оценивших эту моду - дело за вами.