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Четверг, 14.02.2019
Примеры того, как профессиональный макияж меняет женщину (Фото)
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Примеры того, как профессиональный макияж меняет женщину (Фото)

Естественная красота — это то, с чем люди живут всю жизнь. К сожалению следы усталости, болезни или опыт прожитых лет оставляют на лицах следы, которые мешают человеку быть уверенным в себе. В некоторых ситуациях хочется выглядеть более ярко и безупречно, чем задумала природа. Даже звезды, смотрящие с экранов телевизора и обложек журналов не скрывают, что часть их красоты создана умелой рукой мастера.
nastroenie.plus
Фото: nastroenie.plus
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Мода, Макияж, Стиль, Образ, Стильный макияж, Забавный макияж.
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