Примеры того, как профессиональный макияж меняет женщину (Фото) Естественная красота — это то, с чем люди живут всю жизнь. К сожалению следы усталости, болезни или опыт прожитых лет оставляют на лицах следы, которые мешают человеку быть уверенным в себе. В некоторых ситуациях хочется выглядеть более ярко и безупречно, чем задумала природа. Даже звезды, смотрящие с экранов телевизора и обложек журналов не скрывают, что часть их красоты создана умелой рукой мастера.