Стрижки 2019: варианты на длинные волосы, которые подойдут любой(Фото) Не каждая девушка решит расстаться со своими длинными кудрями. Ведь они были отращены с таким трудом, с такой любовью и заботой. Однако дамам с длинными волосами тоже хочется чего-то новенького. Им также хочется обновиться весной. Современные стилисты все это прекрасно понимают, поэтому даже для обладательниц длинных волос предусмотрели модные варианты различных стрижек. Конечно же все они строятся на базе уже давно известных вариантов, однако дополняются некоторыми свежими элементами.