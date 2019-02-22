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Пятница, 22.02.2019
Модные стрижки 2019: какая челка в тренде этой весной (Фото)
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Модные стрижки 2019: какая челка в тренде этой весной (Фото)

Челка вновь возвращается в модные тренды в этом сезоне. Мода на челки всегда была спорной темой. Кто-то их ненавидит, а кто-то, как Зоуи Дешанель, без них вообще не смотрится. Но осень 2019 расставила все точки в этих баталиях, сделав челку одним из главных трендов сезона. Интересно то, что одной модной челки сейчас нет. Они актуальны как таковые: а какая челка подходит под твою форму лица, можно выбрать самостоятельно. Благо вариантов просто уйма. Последние тренды с недель моды показали, что челку можно укладывать так, как твоему чувству вкуса угодно.
Фото: из открытых источников
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