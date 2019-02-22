Мода 2019: стильные мужские стрижки на любой вкус (Фото) Мода не чужда не только женщинам, но и сильной половине человечества. Одежда, обувь и прическа создают цельный и стильный образ. Рассмотрим модные мужские стрижки, которые будут в тренде в 2019 году.