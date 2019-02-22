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Пятница, 22.02.2019
Маникюр 2019: стильный бежевый маникюр в тренде в этом году (Фото)
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Маникюр 2019: стильный бежевый маникюр в тренде в этом году (Фото)

Маникюр в бежевом тоне будет смотреться свежо, и он отлично сочетается с разными деталями, рисунками, цветами. В 2019 году очень популярен маникюр в бежевом цвете. Он может выполняться в любой современной технике. Главными особенностями бежевого маникюра является естественность и эффектность.
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