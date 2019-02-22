Маникюр 2019: стильный бежевый маникюр в тренде в этом году (Фото)

Маникюр в бежевом тоне будет смотреться свежо, и он отлично сочетается с разными деталями, рисунками, цветами. В 2019 году очень популярен маникюр в бежевом цвете. Он может выполняться в любой современной технике. Главными особенностями бежевого маникюра является естественность и эффектность.