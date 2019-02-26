Люди, которые не слышали слова "старость" и молоды душой (Фото)

Возраст уже ничему не помеха. Годы давно перестали быть оправданием для лени, нежелания что-то делать, а главное, для того, чтобы плохо выглядеть. Проект Advanced Style американского блогера Ари Сет Коэна — отличное тому доказательство.