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Вторник, 26.02.2019
Люди, которые не слышали слова "старость" и молоды душой (Фото)
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Люди, которые не слышали слова "старость" и молоды душой (Фото)

Возраст уже ничему не помеха. Годы давно перестали быть оправданием для лени, нежелания что-то делать, а главное, для того, чтобы плохо выглядеть. Проект Advanced Style американского блогера Ари Сет Коэна — отличное тому доказательство.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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