Мода 2019: модное мелирование на русые волосы на весну-лето (Фото) Изменить свой образ, попробовать что-то новенькое мечтает каждая женщина. Прическа способствует кардинальному изменению внешности. Можно сделать стрижку, можно покрасить волосы, а можно сделать мелирование.