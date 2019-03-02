Весенний маникюр 2019: стильные и яркие идеи дизайна

Женщинам хочется соответствовать этому весеннему настроению, они меняют гардероб, создавая новый образ. А также без внимания не остается и модный весенний маникюр. Девушки интересуются весенними новинками в нейл-арте, модными тенденциями. Их интересует актуальная форма и длина ногтей на весну 2019 года, стиль и цвета, которые в моде нынешней весной.
Не смотря на то, что весенний маникюр, предполагает наличие ярких красок, нюдовые дизайны не теряют свой актуальности. Ведь на основе бежевых полупрозрачных оттенков можно сделать очень красивый и нежный маникюр. Сейчас с тренде прозрачные акварельные цветы и узоры на бежевых ногтях. Нюдовый стиль хорош тем, что его можно использовать в качестве повседневного маникюра. При этом цветы напоминают о предстоящем сезоне.
Ну куда же весной без зелени. если вы начинающий мастер, то вам наверняка должен понравится простой весенний маникюр с веточками зелени. Выполняется он очень легко. Сначала наносите на ноготь волнообразные линии с помощью кисти лайнера с длинным и тонким волоском, а потом берете кисть с коротким ворсом и прорисовываете листочки. При желании орнамент можно присыпать мерцающим песком или блестками. В зависимости от выбранного стиля, подбирается цветовая гамма.
Весенний градиент на ногтях можно выполнить с помощью светлых пастельных гель-лаков. Правило выбора оттенков достаточно простое. За основу можно взять базовый оттенок, к примеру, белый, и дополнительно еще два цвета. Главное, чтобы цветные гель-лаки были с одинаковым подтоном: оба теплые или оба холодные. Тогда у вас получится красивое сочетание оттенков и весенний маникюр будет смотреться стильно и органично. Опытные мастера знают это правило, а вот новички часто допускают при создании градиента ошибки. еще одной распространенной ошибкой новичков является смешивание в одном маникюре более трех цветов. Для яркого дизайна можно использовать три цвета, а для повседневного лучше ограничится двумя. Хороший вариант оформления ногтей на весну 2019 – бежевый маникюр плавно переходящий в белый на кончиках.
Безусловным трендом начала 2019 года в оформлении ногтей стали красочные рисунки в виде цветов, выполненные на сверкающем покрытии из блесток. Чтобы создать такой дизайн быстро, лучше использовать готовый гель-лак, наполненный блестками, только покрывать им ногти нужно тонкими слоями, чтобы не получилось слишком плотное и толстое покрытие, которое, как правило, мало носится и быстро отслаивается. Весенний маникюр с цветами и блестками любят выполнять в розовой, светло-зеленой, сиреневой или светло-голубой гамме.
В завершении этого списка с новинками красивого весеннего маникюра хотелось бы особо отметить то особое мастерство, с которым nail-мастера рисуют на ногтях цветочные узоры. Современный маникюр с цветами поражает воображение.