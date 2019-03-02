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Весенний маникюр 2019: стильные и яркие идеи дизайна

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Весенний маникюр 2019: стильные и яркие идеи дизайна
16:37 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса: Зима отступила, с приходом весны нас ждет много света, солнечного тепла и буйство ярких красок.

Женщинам хочется соответствовать этому весеннему настроению, они меняют гардероб, создавая новый образ. А также без внимания не остается и модный весенний маникюр. Девушки интересуются весенними новинками в нейл-арте, модными тенденциями. Их интересует актуальная форма и длина ногтей на весну 2019 года, стиль и цвета, которые в моде нынешней весной.

Весенний нюд

Не смотря на то, что весенний маникюр, предполагает наличие ярких красок, нюдовые дизайны не теряют свой актуальности. Ведь на основе бежевых полупрозрачных оттенков можно сделать очень красивый и нежный маникюр. Сейчас с тренде прозрачные акварельные цветы и узоры на бежевых ногтях. Нюдовый стиль хорош тем, что его можно использовать в качестве повседневного маникюра. При этом цветы напоминают о предстоящем сезоне.

Листва

Ну куда же весной без зелени. если вы начинающий мастер, то вам наверняка должен понравится простой весенний маникюр с веточками зелени. Выполняется он очень легко. Сначала наносите на ноготь волнообразные линии с помощью кисти лайнера с длинным и тонким волоском, а потом берете кисть с коротким ворсом и прорисовываете листочки. При желании орнамент можно присыпать мерцающим песком или блестками. В зависимости от выбранного стиля, подбирается цветовая гамма. 

Пастельное омбре

Весенний градиент на ногтях можно выполнить с помощью светлых пастельных гель-лаков. Правило выбора оттенков достаточно простое. За основу можно взять базовый оттенок, к примеру, белый, и дополнительно еще два цвета. Главное, чтобы цветные гель-лаки были с одинаковым подтоном: оба теплые или оба холодные. Тогда у вас получится красивое сочетание оттенков и весенний маникюр будет смотреться стильно и органично. Опытные мастера знают это правило, а вот новички часто допускают при создании градиента ошибки. еще одной распространенной ошибкой новичков является смешивание в одном маникюре более трех цветов. Для яркого дизайна можно использовать три цвета, а для повседневного лучше ограничится двумя. Хороший вариант оформления ногтей на весну 2019 – бежевый маникюр плавно переходящий в белый на кончиках.

Цветы и блестки

Безусловным трендом начала 2019 года в оформлении ногтей стали красочные рисунки в виде цветов, выполненные на сверкающем покрытии из блесток. Чтобы создать такой дизайн быстро, лучше использовать готовый гель-лак, наполненный блестками, только покрывать им ногти нужно тонкими слоями, чтобы не получилось слишком плотное и толстое покрытие, которое, как правило, мало носится и быстро отслаивается. Весенний маникюр с цветами и блестками любят выполнять в розовой, светло-зеленой, сиреневой или светло-голубой гамме.

Роскошные цветы

Весенний маникюр 2019: оригинальные идеи дизайна с бабочками (Фото)

В завершении этого списка с новинками красивого весеннего маникюра хотелось бы особо отметить то особое мастерство, с которым nail-мастера рисуют на ногтях цветочные узоры. Современный маникюр с цветами поражает воображение.

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